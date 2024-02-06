Социальная сеть Bluesky становится доступной для всех 

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Децентрализованная социальная сеть Bluesky, соучредителем которой был бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси, отказалась от системы приглашений, став общедоступной.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Bluesky сейчас насчитывает около 3 млн пользователей. Ранее соцсеть допускала новых пользователей только с помощью кода приглашения, чтобы гарантировать, что технология, которая поддерживает сеть, сможет справиться с трафиком.

Еще одним ключевым признаком Bluesky является децентрализация, поскольку данные пользователей переходят под их полный контроль и компании больше не имеют на них прав.

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Со временем Bluesky стал одной из главных альтернатив X, особенно для тех, кто разочаровался в владельце компании Илоне Маске. Дорси покинул Twitter в конце 2021 года, хотя усилия Bluesky продолжаются как отдельная организация, неизвестно, примет ли X когда-нибудь протокол AT.

По статистике data.ai, к апрелю 2023 года это приложение на IOS получило более 375 тыс загрузок. Сейчас приложение доступно и для Android. Ранее присоединиться к Bluesky можно было только по приглашению.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что социальная сеть Bluesky получила новый рекорд ежедневной активности пользователей сразу после того, как Илон Маск заявил, что начнет взимать со всех пользователей X (Twitter) небольшую ежемесячную абонплату.