Китайцы выражают недовольство экономическим состоянием на странице посольства США, в обход цензуры

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Китайские пользователи в условиях государственной цензуры, используют комментарии на официальной странице посольства США в Китае для критики экономического состояния в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Аккаунт посольства США в Китае в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) "стал Стеной Плача китайских розничных инвесторов", - написал другой пользователь соцсети.

Хотя пользователи Weibo могут публиковать отдельные посты о рынке и экономике, китайские власти регулярно блокируют то, что они считают "негативными" комментариями в Интернете, когда они набирают популярность.

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Функция комментариев к постам, связанным с экономикой или рынками, на платформах социальных сетей также может быть отключена или показывать только избранные комментарии, ограничивая каналы, в которых люди могут выражать свое мнение.

В пятницу 2 февраля официальная китайская газета People's Daily опубликовала статью с таким заголовком: "Вся страна полна оптимизма".

Вскоре этот заголовок был высмеян в китайских социальных сетях.

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Пользователь Weibo, сделав репост статьи посольства США о защите жирафов, написал: "Все сообщество жирафов полно оптимизма".

Напомним:

Китайские банки опасаются кредитовать застройщиков, которые находятся в затруднительном положении, ведь это может негативно повлиять на качество активов.

Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это вызвало волны на разрушающихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.