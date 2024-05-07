Apple бросает вызов Nvidia: компания разрабатывает собственные ИИ-чипы для центров обработки данных - WSJ

Компания Apple разрабатывает собственный чип для запуска программного обеспечения искусственного интеллекта на серверах центров обработки данных.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что проект под внутренним кодовым названием Project ACDC (Apple Chips in Data Center) имеет целью использовать опыт Apple в разработке микросхем для своей серверной инфраструктуры.

Сам проект разрабатывается уже несколько лет, но неизвестно, будет ли он представлен, и когда именно, пишет WSJ.

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Ожидается, что серверный чип Apple будет сосредоточен на запуске моделей искусственного интеллекта, то есть на выводе уже обученных моделей, а не на их обучении. По словам некоторых источников, в сфере обучения моделей, вероятно, и в дальнейшем будет доминировать производитель чипов Nvidia.

Добавляется, что компания тесно сотрудничает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, чтобы разработать и начать производство таких чипов, сообщает WSJ, добавляя, что остается неизвестным, достигли ли обе компании окончательного результата.

Напомним:

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Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии Искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.