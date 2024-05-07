Первый запуск пилотируемого корабля Starliner от Boeing отложили из-за проблем с носителем

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за два часа до старта отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) из-за проблемы с клапаном выпуска кислорода.

Об этом пишет DW.

Запуск Starliner был запланирован на 22:34 по местному времени 6 мая с космодрома на мысе Канаверал. Ожидалось, что астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс проведут на МКС около недели, после чего вернутся на Землю.

Однако запуск отменили из-за проблемы с клапаном выпуска кислорода ракеты-носителя Atlas-V производства United Launch Alliance (ULA), которая должна была вывести Starliner на орбиту.

Реклама:

Глава NASA Билл Нельсон, комментируя отмену запуска, заявил, что его основным приоритетом является безопасность астронавтов, и добавил, что запуск осуществят тогда, "когда мы будем готовы", не указав конкретной даты.

"Дайте нам знать, если потребуется одолжить ракету", — прокомментировал это основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

Boeing вместе с компанией SpaceX участвует в программе NASA Commercial Crew Program, которая будет доставлять астронавтов в космос. Boeing получил более 5 млрд долларов на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 3,1 млрд долларов. SpaceX уже выполнила несколько миссий по доставке астронавтов на кораблях Crew Dragon.

Реклама:

Экономическая правда.