Інтернет-ідентифікація людини не має належати корпораціям: як соцмережа Bluesky кидає виклик Twitter, Facebook та Instagram

Додаток Bluesky від співзасновника Twitter Джека Дорсі змінює звичне уявлення користувачів про інтернет. Основна його цінність у тому, що він децентралізований і завдяки протоколу Authenticated Transport Protocol (AT) зможе забезпечувати взаємозв’язок між багатьма соціальними мережами.

Так, через свій профіль у Bluesky користувач отримає доступ до своїх акаунтів в інших соцмережах. При цьому дані користувачів переходять під їх повний контроль і компанії більше не мають на них прав. Ідея Bluesky знайшла відгук в аудиторії.

За статистикою data.ai, до квітня 2023 року цей додаток на IOS отримав понад 375 тис завантажень. Зараз застосунок доступний і для Android. Долучитися до Bluesky можна лише за запрошенням. Наразі соцмережа має понад 130 тис активних користувачів і понад 1,9 млн людей, що долучилися до списку очікування.

Як створювався Bluesky, що чекає на користувачів у застосунку і які технології допоможуть команді розробників соціальної мережі втілити в життя ідею децентралізованого, "демократичного" інтернету?

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Чим особливий Bluesky

У грудні 2019 року американський інноватор, підприємець і творець Twitter Джек Дорсі оголосив: його дітище фінансує невелику команду розробників, яка працює над створенням децентралізованого стандарту для соцмереж.

джерело: Twitter Джека Дорсі

Проєкт називається Bluesky. У 2022 році перед завершенням роботи на посаді гендиректора Twitter Дорсі інвестував у Bluesky 13 млн дол. Він залишився в раді директорів проєкту, який відокремився від Twitter наприкінці 2022 року.

Bluesky народився з ідеї Дорсі про "соціальний інтернет", що має функціонувати як відкрита екосистема додатків для всіх користувачів. Протокол AT, що лежить у його основі, робить можливим сумісність Bluesky та інших соцмереж.

Джек Дорсі, Co-Founder у Twitter та Bluesky

За уявленням Дорсі, відкривши акаунт у Bluesky, користувач зможе отримати доступ до інших своїх соцмереж. При цьому дані користувачів не будуть накопичуватися і не належатимуть іншим соціальним платформам.

Щоб запустити процес децентралізації, інші соцмережі мають перебудувати свій код з можливістю прийняти код від Bluesky та взаємодіяти одна з одною.

Ідея "демократичного інтернету" Дорсі є викликом для централізованих соцмереж Twitter, Facebook та Instagram, які контролюють дані користувачів, функціонують у межах власних мереж і не передбачають вільного обміну даними.

Творці Bluesky: інноватори та хакери

Окрім Джека Дорсі, творцями та апологетами Bluesky є багато інших tech-ентузіастів. Серед них – Джей Грабер, CEO компанії, та Голда Велез, яка зробила величезний внесок у розбудову Bluesky-спільноти.

Грабер до цього була software-інженером у криптокомпанії Zcash. Велез працювала в Postmates by Uber, сервісі для доставки (пізніше об’єднався з Uber Eats). Саме Грабер та Велез надали поштовх реалізації ідеї Дорсі.

Джей Грабер, CEO в Bluesky

Як відбувався запуск Bluesky? Грабер розповіла про три фази проєкту.

Перша фаза – ідея. Після твіту Дорсі щодо створення команди розробників, які працюватимуть над проєктом відкритого протоколу для децентралізованих соцмереж, з’явилося багато охочих до цього долучитися.

Люди надсилали повідомлення на сторінку Bluesky у Twitter. Останній організував чат для обговорень і додав туди стейкхолдерів Bluesky. Так ідея почала набувати реальних обрисів. Спільнота стала інкубатором майбутніх лідерів Bluesky.

До неї долучилися Джеремі Міллер, творець XMPP, відкритого протоколу для миттєвого обміну повідомленнями; Метью Ходжсон, співзасновник децентралізованого чату Matrix; Ян Престон, співзасновник Peergos (приватний простір, де користувач може зберігати фото, відео, музику та документи); rabble, інженер, хакер та співзасновник децентралізованої соцмережі Planetary.

У 2020 році чат-кімната Bluesky збільшилася до 60 людей. Разом вони створили огляд екосистеми існуючих децентралізованих соціальних мереж.

Друга фаза – спільнота. У 2021 році Twitter призначив Грабер керівником Bluesky. Вона почала створювати незалежну від Twitter організацію і залучати кошти.

Розуміючи, що рушієм Bluesky є таланти, Грабер запросила в проєкт Велез. Вона взяла на себе масштабування Bluesly-ком’юніті, залучивши для цього свою компанію What’s Cookin’, яка розбудовує стартапи за допомогою організації соціальних заходів та розширення нетворкінгу.

Велез створила сайт для спільноти dSocialCommons. Користувачі та охочі приєднатися до розбудови спільноти можуть долучитися до неї через Discord, чат Matrix або послухати спікерів серії вебінарів Bluesky Community Voices.

Третя фаза – компанія. У 2021 році була створена компанія Bluesky PBLLC. Спільнота залишилася і стала функціонувати як окрема організація.

Наразі команда Bluesky PBLLC розробляє децентралізовану соціальну мережу, проводить дослідження для формування технічного бачення нової системи, прагне залучити до співпраці інші соцмережі, крім Twitter, та шукає таланти.

Технології Bluesky

Головна місія Bluesky полягає в тому, щоб соцмережі функціонували як електронна пошта, блоги або телефонні номери: як відкриті системи, доступні для кожного. Дорсі пояснив, для чого потрібно реалізовувати децентралізований стандарт.

Дані в централізованих соцмережах належать одній організації. Це стосується і політики модерації.

Соцмережі еволюціонували. Функцію розміщення та видалення контенту замінюють алгоритми рекомендацій, завдяки яким користувач може сам фільтрувати вміст своєї стрічки. Bluesky буде розвивати ці алгоритми.

Політика більшості централізованих соцмереж полягає в привертанні уваги до чутливого контенту (насилля, дискримінація, булінг). Децентралізовані соцмережі повернуть користувачам цінність здорового онлайн-ком’юніті.

Завдяки досягненням у tech-сфері, таким як блокчейн, концепт децентралізованих систем став більш життєздатним. Завдяки цьому можуть бути забезпечені відкритий та надійний хостинг, управління та монетизація.

Технології, на яких базуватиметься Bluesky, ще розробляють. Команда приділяє багато часу дослідженням. Однак уже зараз відомо, якими будуть ці технології.

Перша – AT-протокол. Вона дозволить переносити облікові записи користувачів і взаємодіяти між різними соцмережами. Команда не вважає, що ідентифікація людини в інтернеті має належати корпораціям, які не підзвітні користувачам. За допомогою AT-протоколу користувач зможе перемістити свій обліковий запис від однієї соцмережі до іншої, не втрачаючи контроль над даними.

Друга – алгоритми. Увага користувача є безцінним ресурсом. Саме алгоритми в соцмережах відповідають за підбір контенту в стрічках. Наразі немає прозорості в тому, як та чи інша соцмережа вирішує налаштувати певний контент у стрічці. Bluesky вважає, що саме користувач має контролювати вміст своєї стрічки. Команда прагне замінити "головний" алгоритм на відкритий "ринок алгоритмів".

Алгоритми в AT-протоколі діятимуть як пошукові системи. Користувачі зможуть знаходити, ділитися та додавати алгоритми до акаунтів. UX-дизайн дозволить обирати улюблені алгоритми або переглядати стрічку з багатьма алгоритмами.

Третя – модерація. Системи модерації будуть працювати як незалежні служби. Як відомо, приєднатися до Bluesky можливо лише за запрошенням. Компанія свідомо пішла на цей крок, адже передусім захищає безпеку користувачів.

У Bluesky вважають, що в мережі надто багато спамерів та зловмисників, які маніпулюють публічною думкою. Краще обмежити кількість реєстрацій і надсилати запрошення перевіреним людям, ніж створити армію зловмисних ботів.

Bluesky розробляє автоматизовану систему модерації, яка взаємодіятиме з користувачами. Команда використовує систему маркування, з якою зможуть працювати розробники та користувачі. Система базується на таких принципах.

Кожен може визначити та застосувати мітки до вмісту або облікових записів (наприклад, "спам").

Мітки можуть бути згенеровані автоматично (сторонніми службами та спеціальними алгоритмами) або вручну (адміністраторами та користувачами).

Будь-яка служба або особа в мережі може вибрати, як мітки впливатимуть на кінцевий досвід користувача.

Запрошення до Bluesky та додаток

Журналісти видання Techcrunch отримали запрошення і доєдналися до Bluesky. На їхню думку, це простий функціональний додаток, схожий на Twitter. Запрошення можна пошукати у Twitter за запитом bluesky invite code. Також маркетплейсом eBay шириться продаж запрошень. Ціни починаються від 1 дол.

Джерело: Twitter

Ще один спосіб – записатися до списку-очікування на бета-сайті компанії.

Джерело: Bluesky

Джерело: Bluesky

Отримавши код запрошення, можна створити обліковий запис на сайті або в додатку Bluesky, який можна завантажити в App Store або Google Play.

Можна залишити доменне ім’я Bluesky (you@bsky.social) або використати власний домен (you@yourdomain.com). Користувач може змінити це в налаштуваннях. Після цього потрібно ввести код запрошення, електронну адресу, пароль і дату народження та обрати нікнейм. Після створення акаунту користувачу буде доступне редагування профілю – зміна аватарки, обкладинки та створення опису.

Списки вибраних користувачів у Bluesky не схожі на списки у Twitter. В останньому випадку людина додає користувачів до списків, коли хоче за ними стежити. У Bluesky користувач може створити список тих, активність кого не бажає бачити.

Bluesky може змінити уявлення про дані користувачів

Перед Bluesky постає кілька викликів: завершити розробку AT-протоколу та алгоритмів, приєднати до себе інші соцмережі та вдосконалити додаток. Чи погодяться Facebook та Instagram надати користувачам можливість вільного доступу до своїх акаунтів через акаунт децентралізованої соцмережі?

Це означатиме, що ці соцмережі втратять доступ до даних користувачів і не зможуть таргетувати на них рекламу. Оскільки користувачі не ділитимуться своїми даними, це суттєво вплине на світову економіку персональних даних.

У 2017 році Всесвітній економічний форум оцінив глобальну економіку даних 3 трлн дол. Щодня створюються 2,5 квінтильйона (число з 18 нулями) байтів даних. При цьому 90% усіх наявних даних були створені протягом останніх двох років.

Становлення ідеї децентралізованих соцмереж та запуск Bluesky сталися в період загострення конфлікту між великими корпораціями та користувачами, які передають їм свої дані з ризиком втратити їх через кібератаки чи масові "зливи".

Можливо, людство стане свідком того, як інтернет-спільнота невдовзі трансформується і на зміну звичним соцмережам прийдуть децентралізовані, адже вони захищають важливу цінність – особистий простір кожної людини.