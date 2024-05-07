На Николаевщине ряд населенных пунктов останется без газоснабжения на двое суток
Вторник, 7 мая 2024, 09:49 -
В Баштанском районе Николаевской области ряд населенных пунктов на двое суток отключат от газоснабжения.
Об этом сообщает Николаевский филиал "Газосети"
"Для проведения ремонтных работ ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" газоснабжение будет прекращено для потребителей ряда поселков Баштанского района", - говорится в сообщении.
В частности, с 8:00 7 мая до 18:00 8 мая без газоснабжения временно останутся жители населенных пунктов: Новоивановка, Явкино, Киевское, Новопавловка, Старосолдатское, Зеленый клин.
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Восстановление газоснабжения потребителей будет начато с 9 мая.
Экономическая правда.
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