Цены на нефть выросли после ударов Израиля по городу Рафах в Газе

Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе, в то время, как переговоры о прекращении огня с ХАМАСом прошли безрезультатно.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 23 цента, или на 0,28%, до 83,56 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 24 цента, или на 0,31%, до 78,72 долларов за баррель.

"Цены на нефть открылись сегодня утром, поскольку некоторые препятствия в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС заставили участников рынка оценивать геополитическую напряженность, которая потенциально может затянуться на более долгое время", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег в IG.

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Участники рынка с нетерпением будут ждать будущие данные о запасах сырой нефти в США, добавил Еп.

На прошлой неделе ожидалось, что запасы нефти и нефтепродуктов в США сократились, как показал предварительный опрос Reuters, проведенный в понедельник. По прогнозам аналитиков, за неделю до 3 мая запасы нефти могли в среднем сократиться примерно на 1,2 миллиона баррелей.

В понедельник цены на нефть выросли, частично восстановив падение на прошлой неделе. Оба контракта понесли самые большие недельные потери за последние три месяца, поскольку рынок сосредоточился на слабых данных по занятости в США и возможных сроках снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

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Палестинская боевая группировка ХАМАС в понедельник согласилась на предложение посредников о прекращении огня в Газе, но Израиль заявил, что условия не соответствуют его требованиям, и продолжил удары по Рафаху, планируя продолжить переговоры о заключении соглашения.

Израильские силы нанесли удар по Рафаху на южной окраине Газы с воздуха и земли и приказали жителям покинуть часть города, который стал убежищем для более чем 1 миллиона перемещенных палестинцев.

Экономическая правда.