В Сумской области восстановлено энергопитание после атаки 6 мая - "Укрэнерго"

В Сумской области почти полностью восстановлено энергопитание после атаки 6 мая, когда было обесточено более 400 тысяч потребителей.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Завтрак с 1+1".

Он отметил, что последствия массированной атаки 6 мая практически полностью устранены для потребителей в Сумской области. Сейчас происходит восстановление поврежденного оборудования, а потребители запитаны по определенным резервным схемам.

"У нас практически на каждый случай атаки для различных сценариев по каждой области выработаны уже механизмы, что мы делаем для того, чтобы запитывать потребителей. Самое важное что энергоснабжение восстанавливается в короткий срок", - рассказал Кудрицкий.

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Напомним:

Из-за ночного обстрела на Сумщине было обесточено более 400 тысяч потребителей.

Россияне ночью, 6 мая, нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

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