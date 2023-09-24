Bluesky отримав рекордний трафік після заяви Маска про платну підписку на X

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Соціальна мережа Bluesky отримала новий рекорд щоденної активності користувачів одразу після того, як Ілон Маск заявив, що почне стягувати з усіх користувачів X (Twitter) невелику щомісячну абонплату.

Про це пише Tech Crunch.

Згідно з новим аналізом веб-трафіку та використання мобільних додатків Bluesky, потенційний конкурент X встановив рекорд щоденної активності користувачів одразу після того, як Маск сказав, що запровадить щомісячну абонплату з користувачів Х за користування послугами.

Зазначається, що у вівторок, 19 вересня, Bluesky побачив загалом 53 585 нових реєстрацій. Ця цифра дорівнює 5% від усієї користувацької бази платформи, яка налічує приблизно 1,13 млн акаунтів.

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Аналітична компанія Similarweb підтверджує ці дані своїм останнім звітом, в якому зазначається, що в день оголошення Ілона Маска, 18 вересня, додаток Bluesky для Android мав півмільйона щоденних активних користувачів, а його веб-трафік зріс ще більше.

Крім того, на Android щоденний показник активних користувачів зріс на 20,6% порівняно з попереднім днем. Тим часом веб-додаток Bluesky мав понад 775 тис щоденних відвідувачів, що на 30% більше, ніж напередодні.

"19 вересня Bluesky мав понад 1 млн щоденних відвідувачів і майже стільки ж у вересні. Ця цифра перевищує кількість користувачів Bluesky 1 липня 2023 року - 811 тис, коли запровадив тимчасові обмеження на кількість твітів, які користувачі могли переглядати", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що усім користувачам X (Twitter) ймовірно доведеться платити за доступ до платформи.