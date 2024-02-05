Кремль угрожает судами из-за использования замороженных активов РФ для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что если Запад решит использовать замороженные активы РФ, это будет глубоко незаконно и повлечет за собой очень долгие судебные перспективы.

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".

"В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы", - сказал спикер Кремля.

Так он прокомментировал сообщения о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога по облигациям для финансирования Украины.

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"Разумеется, РФ такие решения будет оспаривать. Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - подчеркнул он.

Использование арестованных российских активов он назвал "посягательством на чужую собственность", которая подрывает основы всей экономической системы, в частности тех, кто будет реализовывать подобные решения.

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Страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают план по использованию более 250 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для помощи в финансировании восстановления Украины.