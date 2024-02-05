13-й пакет санкций ЕС против России не будет иметь новых запретов на импорт – Reuters
Европейская комиссия не добавит никаких новых запретов на импорт в свой следующий, 13-й пакет санкций против России.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Отмечается, что Еврокомиссия и страны-члены Евросоюза хотят быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
"Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Комиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро", - пишет агентство со ссылкой на источники.
Для принятия новых санкций страны-члены должны проголосовать единогласно, напоминает Reuters.
"Будут сотни списков юридических и физических лиц. Никаких крупных названий (компаний)", - сказал один из дипломатов.
Дипломат отметил, что предложение Еврокомиссии - которое может поступить уже на этой неделе - также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.
Товары двойного назначения - это те предметы, которые могут служить как в повседневной жизни, так и на поле боя для создания оружия, например, беспилотников, объясняет Reuters.
Собеседники издания добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет ограничений, который может включать некоторые новые запреты на импорт.
Брюссель считает, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы прийти к единодушному согласию, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.
"ЕС также вскоре примет первый закон, который позволит зарезервировать непредвиденные доходы от 300 миллиардов евро замороженных активов России, которые в основном находятся в Европе. ЕС надеется использовать эти доходы для финансирования восстановления Украины. Сумма может составить около 15 миллиардов евро за 4 года", - добавляет издание.
Редактор "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в соцсети X написал, что, как ожидается, 13-й пакет санкций против РФ будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 человек/организаций.
"Ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину это будет пока самый слабый и самый неамбициозный пакет санкций", - подчеркнул Юзвяк.
Экономическая правда