Sony отказалась от сделки на $10 миллиардов по созданию медиагиганта в Южной Азии

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Японская Sony Group отказалась от планов слияния своего индийского подразделения с местной медиагруппой Zee Entertainment за 10 млрд долл - сделка могла бы создать одного из крупнейших телевизионных вещателей в Южной Азии.

Об этом пишет Reuters.

"Срыв сделки в Индии создает больше неопределенности для телекомпании Zee, в частности, в условиях обострения конкуренции с Disney, которая также стремится объединить свой индийский бизнес с медиа-активами компании Reliance миллиардера Мукеша Амбани", - говорится в сообщении.

Zee сообщила индийским фондовым биржам, что Sony требует 90 миллионов долларов США в виде компенсации за якобы нарушение соглашения о слиянии и экстренной временной помощи, "ссылаясь на арбитраж". Zee заявила, что отрицает все претензии, выдвинутые Sony, и будет принимать соответствующие юридические меры.

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В заявлении Sony говорится, что определенные "завершающие условия" слияния не были выполнены, несмотря на "добросовестные переговоры" с Zee, и компании не смогли договориться о продлении дедлайна, установленного на 21 января.

"После более чем двух лет переговоров мы крайне разочарованы... Мы остаемся преданными расширению нашего присутствия на этом динамичном и быстрорастущем рынке", - добавили в компании.

Хотя ни Sony, ни Zee не уточнили, какие именно условия были невыполнены, патовая ситуация относительно того, кто возглавит объединенную компанию, поставила слияние под угрозу.

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Zee предложила генеральному директору Пуниту Гонке возглавить компанию, но Sony отказалась после того, как он стал объектом расследования со стороны индийского регулятора рынка. В понедельник Zee заявила, что Гонка "согласился уйти в отставку в интересах слияния".

Однако, по словам источника агентства, Sony не желает продолжать переговоры, если Гонка не откажется от должности до завершения слияния, а не после того, как сделка будет подписана, как он предлагал.

В прошлом году Совет по ценным бумагам и биржам Индии запретил Гонке занимать должности в любой компании, котирующейся на бирже, обвинив его в причастности к перенаправлению средств Zee в другие компании группы, котирующиеся на бирже.

Гонка отрицал эти обвинения.

В октябре индийский суд снял запрет, но заявил, что Гонка должен будет сотрудничать с любым расследованием регулятора.

Благодаря своим каналам в таких сегментах, как новости и развлекательные программы на хинди и других языках, Zee уже много лет является известным в Индии. Sony, которая также имеет развлекательные каналы в Индии и стриминговый сервис, вместе с Zee имела бы портфолио из более 90 каналов.

Экономическая правда