Sony отказалась от сделки на $10 миллиардов по созданию медиагиганта в Южной Азии
Японская Sony Group отказалась от планов слияния своего индийского подразделения с местной медиагруппой Zee Entertainment за 10 млрд долл - сделка могла бы создать одного из крупнейших телевизионных вещателей в Южной Азии.
Об этом пишет Reuters.
"Срыв сделки в Индии создает больше неопределенности для телекомпании Zee, в частности, в условиях обострения конкуренции с Disney, которая также стремится объединить свой индийский бизнес с медиа-активами компании Reliance миллиардера Мукеша Амбани", - говорится в сообщении.
Zee сообщила индийским фондовым биржам, что Sony требует 90 миллионов долларов США в виде компенсации за якобы нарушение соглашения о слиянии и экстренной временной помощи, "ссылаясь на арбитраж". Zee заявила, что отрицает все претензии, выдвинутые Sony, и будет принимать соответствующие юридические меры.
В заявлении Sony говорится, что определенные "завершающие условия" слияния не были выполнены, несмотря на "добросовестные переговоры" с Zee, и компании не смогли договориться о продлении дедлайна, установленного на 21 января.
"После более чем двух лет переговоров мы крайне разочарованы... Мы остаемся преданными расширению нашего присутствия на этом динамичном и быстрорастущем рынке", - добавили в компании.
Хотя ни Sony, ни Zee не уточнили, какие именно условия были невыполнены, патовая ситуация относительно того, кто возглавит объединенную компанию, поставила слияние под угрозу.
Zee предложила генеральному директору Пуниту Гонке возглавить компанию, но Sony отказалась после того, как он стал объектом расследования со стороны индийского регулятора рынка. В понедельник Zee заявила, что Гонка "согласился уйти в отставку в интересах слияния".
Однако, по словам источника агентства, Sony не желает продолжать переговоры, если Гонка не откажется от должности до завершения слияния, а не после того, как сделка будет подписана, как он предлагал.
В прошлом году Совет по ценным бумагам и биржам Индии запретил Гонке занимать должности в любой компании, котирующейся на бирже, обвинив его в причастности к перенаправлению средств Zee в другие компании группы, котирующиеся на бирже.
Гонка отрицал эти обвинения.
В октябре индийский суд снял запрет, но заявил, что Гонка должен будет сотрудничать с любым расследованием регулятора.
Благодаря своим каналам в таких сегментах, как новости и развлекательные программы на хинди и других языках, Zee уже много лет является известным в Индии. Sony, которая также имеет развлекательные каналы в Индии и стриминговый сервис, вместе с Zee имела бы портфолио из более 90 каналов.
Экономическая правда