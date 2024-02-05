Microsoft співпрацюватиме з медіа Semafor щодо створення новин за допомогою ШІ

Компанія Microsoft співпрацює з медіа-стартапом Semafor щодо використання свого чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) для створення новинних сюжетів.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що сторони не розголошують суму угоди за створення на сторінці медіа стрічки новин під назвою Signals. Проте джерела видання переконують, що для бізнесу Semafor угода стане значною.

У Signals пропонуватиметься стрічка останніх новин та аналізу великих історій, з приблизно десятком публікацій на день. Мета полягає в тому, щоб запропонувати різні точки зору з усього світу - ключовий фокус для Semafor з моменту його запуску в 2022 році.

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Співзасновник Semafor Бен Сміт підкреслив, що розділ Signals повністю писатиметься журналістами, а ШІ надаватиме інструменти для досліджень, які будуть використовуватись для написання постів.

Додається, що угода з'явилася в той час, коли медіа-компанії все більше занепокоєні генеративним ШІ та його потенційною загрозою для їхнього бізнесу.

"Видавці новин намагаються знайти способи використання ШІ для покращення своєї роботи та випередження технологій, водночас побоюючись, що вони можуть втратити трафік, а отже, і доходи, через чат-ботів зі ШІ, які можуть за лічені секунди видавати текст та інформацію", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Видання The New York Times (NYT) подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав: видавець новин стверджує, що інструменти ШІ використовують його контент без дозволу.