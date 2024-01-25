Netflix за 5 миллиардов долларов купил права на трансляцию рестлинга

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Стриминговый сервис Netflix заключил с рестлинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) 10-летний контракт, который вступит в силу с 2025 года. По этому соглашению Netflix заплатит 5 млрд долл за еженедельный показ в прямом эфире шоу WWE - Monday Night Raw.

Об этом пишет The Guardian.

"Netflix в последние годы пробует себя в прямоэфирных трансляциях, пытаясь укрепить свою доминирующую позицию как крупнейшей стриминговой платформы в мире.

Через несколько часов после объявления о сделке с WWE Netflix сообщил, что за последние месяцы 2023 года добавил 13,1 млн подписчиков - и теперь имеет рекордные 260 миллионов подписчиков по всему миру", - пишет газета.

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Отмечается, что у Netflix есть возможность выйти из партнерства через пять лет или продлить его еще на 10 лет.

В настоящее время WWE Raw выходит на телеканале USA Network. Как пишет Variety, по действующему пятилетнему соглашению с американской масс-медийной компанией NBCUniversal WWE получает 250-260 млн долл в год, в то время как от Netflix сумма составит 500 млн долл в год.

В рамках объявленного соглашения Netflix получит эксклюзивные права на трансляцию шоу в США, Канаде, Великобритании, Латинской Америке и на других территориях, а позже к ним добавят новые страны и регионы.

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Netflix также станет телевизионным домом для всех шоу WWE за пределами США. Сюда входят еженедельные шоу "SmackDown" и "NXT", ежегодные живые мероприятия, как WrestleMania, SummerSlam и Royal Rumble, а также документальные фильмы, оригинальные сериалы и другие проекты.

Рестлинг - театрализованная спортивная борьба, которая сочетает элементы атлетизма, боевых искусств и театрального представления.

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Экономическая правда