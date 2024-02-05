Тайвань ввел санкции против российской компании I Machine, которая импортировала тайваньские станки

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Министерство экономики Китайской Республики (Тайвань) заявило, что ввело санкции против российской компании I Machine, которая фигурировала в расследовании The Washington Post о поставках в РФ высокотехнологичных тайваньских станков.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В связи с недавним сообщением в СМИ о том, что российский производитель оружия использовал перевалку через третьи страны для превращения станков тайваньского производства в оружие, Министерство экономики в начале этого года внесло российскую компанию I Machine, которая была причастна к этому делу, в наш санкционный список.

Это означает, что тайваньским компаниям запрещено экспортировать все товары I Machine", - говорится в заявлении.

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Министерство экономики также попросило производителей подтвердить, что высокотехнологичные товары не будут экспортироваться в Россию.

"Поскольку промышленность обязана по закону декларировать конечных потребителей, для того, чтобы не допустить приобретения Россией высокотехнологичных товаров через третьи страны, Минэкономики попросило производителей убедиться, что при экспорте в страны с высоким риском перевалки (например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, страны Центральной Азии и т.д.) не допускается перевалка в Россию и Беларусь", - заявили в ведомстве.

Управление торговли Министерства экономики также ужесточило штрафы за нелегальный экспорт в РФ и Беларусь. Штраф вырос в 15 раз и теперь составляет около 32 тысяч долларов.

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Напомним:

С января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ на сумму более 20 миллионов, изготовленное на Тайване, который является стратегическим партнером США, говорилось в расследовании The Washington Post (WP).

Экономическая правда