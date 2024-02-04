Raiffeisen bank все еще рассматривает вопрос о выходе из России

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Австрийская банковская группа "Raiffeisen Bank International" (RBI) все еще не вышел с рынка России, после 2 лет войны и обещаний покинуть российский рынок

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на слова председателя правления Raiffeisen Bank Иоганна Штробля, подводя бизнес-показатели за 2023 год.

"Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса или в форме продажи, или в форме отделения", - сказал Штробль.

Как отмечают в банке, со второго квартала 2022 года объем кредитования в России сократился на 56%". В то же время по состоянию на конец 2023 года он все еще составлял 6 млрд евро.

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Кроме того, Raiffeisen Bank значительно сократил свой бизнес платежных операций с Россией и прекратил все деловые отношения с российскими банками-корреспондентами, за исключением своей дочерней компании "Райффайзенбанк".

Консолидированная чистая прибыль Raiffeisen Bank без учета вкладов из России и Беларуси составила 997 млн евро.

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Напомним:

17 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

24 декабря Raiffeisen Bank international AG планирует через сложные транзакции вывести часть активов из России, что приведет к выгоде для российского олигарха Олега Дерипаски.