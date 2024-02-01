Россия получала высокоточное электронное оборудование из Тайваня – WP

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С января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ на сумму более 20 миллионов, изготовленное на Тайване, который является стратегическим партнером США.

Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, с которыми ознакомилась редакция издания.

Газета приводит слова гендиректора компании I Machine Technology Алексея Бредихина на корпоративе в июне на черноморском побережье России.

"Особенно хочу поздравить наших друзей из далекого Тайваня, - сказал он на видеозаписи мероприятия, размещенной в сети. "Уже почти год мы очень упорно работаем", - сказал Бредихин.

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Отмечается, что станки с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, которое является критически важным во многих сферах промышленности, в том числе, в производстве оружия.

Компоненты, изготовленные в Тайване, составляли практически весь импорт российской компании за первые семь месяцев 2023 года, в то время как продажи компании за этот период приходились преимущественно на российскую оборонную промышленность.

Газета добавляет, что руководство российской компании пыталось, в частности, направить эти усилия для обеспечения массового производства ударных дронов в РФ.

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WP напоминает, что Тайвань является стратегическим партнером США. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Тайвань ввел ограничения на экспорт в Россию.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США Кевин Вульф, который ранее возглавлял агентство, осуществляющее экспортный контроль США, заявил, что поставки, обнаруженные изданием, вероятно, нарушали запреты, введенные Тайванем и Западом в январе 2023 года на продажу технологий в Россию в ответ на войну в Украине.

Он сказал, что эти поставки "определенно" должны быть приоритетом для расследования правоохранительных органов Тайваня.

"У вас есть инструменты, которые очень важны для производства военной продукции. У вас много связей с военными конечными потребителями и пользователями. У вас есть связи с производителями беспилотников. У вас есть большая сумма в долларах. Именно поэтому был введен экспортный контроль против России. Это классический вопрос приоритетности правоохранительных органов", - сказал Вульф.

Эти поставки демонстрируют, как, несмотря на режим глобальных ограничений, российская оборонная промышленность остается мощной благодаря лазейкам в санкциях.

Критически важные товары продолжают поступать непосредственно в Россию, а также через Китай и другие страны, которые не участвуют в ограничениях, добавляет WP.

"С одной стороны, мы ценим усилия наших партнеров, направленные на разрыв российских цепей поставок. В то же время этого явно недостаточно", - заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Станки были отправлены 63 отдельными партиями, выяснила газета.

Первые партии на сумму 4,47 млн долл были отправлены непосредственно фирме Бредихина от тайваньской компании I Machine Tools.

Экономическая правда