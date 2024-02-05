Тайвань запровадив санкції проти російської компанії I Machine, яка імпортувала тайванські верстати

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Міністерство економіки Китайської Республіки (Тайвань) заявило, що запровадило санкції проти російської компанії I Machine, яка фігурувала в розслідуванні The Washington Post про постачання до РФ високотехнологічних тайванських верстатів.

Про це йдеться у заяві відомства.

"У зв'язку з нещодавнім повідомленням у ЗМІ про те, що російський виробник зброї використовував перевалку через треті країни для перетворення верстатів тайванського виробництва на зброю, Міністерство економіки на початку цього року внесло російську компанію I Machine, яка була причетна до цієї справи, до нашого cанкційного списку.

Це означає, що тайванським компаніям заборонено експортувати всі товари I Machine", - йдеться у заяві.

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Міністерство економіки також попросило виробників підтвердити, що високотехнологічні товари не будуть експортуватися до Росії.

"Оскільки промисловість зобов'язана за законом декларувати кінцевих споживачів, для того, щоб не допустити придбання Росією високотехнологічних товарів через треті країни, Мінекономіки попросило виробників переконатися, що при експорті в країни з високим ризиком перевалки (наприклад, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, країни Центральної Азії тощо) не допускається перевалка в Росію і Білорусь", - заявили у відомстві.

Управління торгівлі Міністерства економіки також посилило штрафи за нелегальний експорт до РФ та Білорусі. Штраф зріс у 15 разів і тепер становить близько 32 тисяч доларів.

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Нагадаємо:

З січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК на суму понад 20 мільйонів, виготовлене на Тайвані, котрий є стратегічним партнером США, йшлося у розслідуванні The Washington Post (WP).

Економічна правда