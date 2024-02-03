Sony запретила активировать свои игры на платформе Steam для пользователей из РФ и Беларуси
Суббота, 3 февраля 2024, 15:11 -
Российские и белорусские аккаунты Steam больше не могут активировать игры разработчика Sony.
Об этом говорится в сообщении российского дистрибьютора "Бука", передает российское издание Meduza.
"Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - такое сообщение получили пользователи сервиса "Бука".
Об ограничении также сообщил российский магазин игр Steampay.
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В марте 2022 года Sony остановила все продажи PlayStation в России из-за войны.
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