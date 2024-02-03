Все разделы
Укр / Рус

Sony запретила активировать свои игры на платформе Steam для пользователей из РФ и Беларуси

Суббота, 3 февраля 2024, 15:11 - Экономическая правда
 
Getty Images

Российские и белорусские аккаунты Steam больше не могут активировать игры разработчика Sony.

Об этом говорится в сообщении российского дистрибьютора "Бука", передает российское издание Meduza.

"Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - такое сообщение получили пользователи сервиса "Бука".

Об ограничении также сообщил российский магазин игр Steampay.

Реклама:

Напомним:

В марте 2022 года Sony остановила все продажи PlayStation в России из-за войны.

Россия Sony технології санкции
Реклама:
Материалы по теме
Продажа снарядов России выведет экономику КНДР из спада – DW 2 февраля 2024, 16:47
Турецкие банки продолжают закрывать счета россиян – Кремль признал проблему 1 февраля 2024, 18:40
Россия получала высокоточное электронное оборудование из Тайваня – WP 1 февраля 2024, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте