Sony запретила активировать свои игры на платформе Steam для пользователей из РФ и Беларуси

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Российские и белорусские аккаунты Steam больше не могут активировать игры разработчика Sony.

Об этом говорится в сообщении российского дистрибьютора "Бука", передает российское издание Meduza.

"Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - такое сообщение получили пользователи сервиса "Бука".

Об ограничении также сообщил российский магазин игр Steampay.

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Напомним:

В марте 2022 года Sony остановила все продажи PlayStation в России из-за войны.