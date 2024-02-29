Правительство погасило 1,6 миллиарда задолженности банкам-участникам программы кредитования "5-7-9%"

Кабинет Министров перевел банкам-участникам государственной программы компенсации процентных ставок по кредитам "5-7-9%" часть долга перед ними.

Об этом сообщила первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

Размер долга перед банками на начало года составлял 7 млрд грн, первый транш, который перечислило правительство, составляет 1,6 млрд грн.

"Средства отправили из бюджета в Фонд развития предпринимательства, а сегодня их получили банки. На днях ожидается еще один транш. Государство продолжает выполнять взятые обязательства в установленные сроки и компенсировать проценты", - написала Свириденко

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Размер второго транша она не уточнила.

Также глава Минэкономики отметила, что в последнее время появлялась информация о том, что некоторые банки начали предупреждать своих клиентов о возможности перевода их кредитов на коммерческую ставку вместо льготной, предусмотренной "5-7-9%". Это было обосновано наличием задержки бюджетного финансирования на покрытие разницы между рыночной ставкой и целевой по госпрограмме.

В феврале правительство увеличило предельный срок задержки расчетов государства с банками с шести до девяти месяцев, о чем банки были проинформированы.

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"Сейчас оснований перевода кредитов клиентов на коммерческую ставку нет", - подчеркнула первый вице-премьер.

На этот год в госбюджете на компенсацию процентных ставок для бизнеса по программе "5-7-9%" предусмотрено 18 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что государство из-за нехватки бюджетных средств около 5 месяцев не выплачивает банкам компенсации процентов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". На начало 2024 года долг достиг 7 миллиардов гривен.