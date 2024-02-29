Уряд погасив 1,6 мільярда заборгованості банкам-учасникам програми кредитування "5-7-9%"

Кабінет Міністрів переказав банкам-учасникам державної програми компенсації відсоткових ставок за кредитами "5-7-9%" частину боргу перед ними.

Про це повідомила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Розмір боргу перед банками на початок року становив 7 млрд грн, перший транш, який переказав уряд, становить 1,6 млрд грн.

"Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш. Держава продовжує виконувати взяті зобов'язання у встановлені терміни та компенсувати відсотки", - написала Свириденко

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Розмір другого траншу вона не уточнила.

Також очільниця Мінекономіки зазначила, що останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, передбаченої "5-7-9%". Це було обґрунтовано наявністю затримки бюджетного фінансування на покриття різниці між ринковою ставкою і цільовою за держпрограмою.

У лютому уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками з шести до дев'яти місяців, про що банки були поінформовані.

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"Зараз підстав переведення кредитів клієнтів на комерційну ставку немає", - наголосила перша віцепрем'єрка.

На цей рік у держбюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5-7-9%" передбачено 18 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж торік.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що держава через брак бюджетних коштів близько 5 місяців не виплачує банкам компенсації процентів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". На початок 2024 року борг досягнув 7 мільярдів гривень.