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Shell продает четверть активов подразделения солнечной энергетики

Четверг, 29 февраля 2024, 18:07 - Анастасия Жарикова

Транснациональная нефтегазовая компания Shell продолжает сокращать свои проекты в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) - продает 25% активов подразделения Savion, которое занимается солнечной энергетикой. 

Об этом сообщил гендиректор Shell В. Савана, передает Reuters.

Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на более прибыльных проектах, которыми являются стабильная добыча нефти и увеличение производства природного газа.

"Инвестиционный банк Jefferies организует продажу до 10,6 гигаватта (ГВт) активов по производству и хранению солнечной энергии, находящихся в стадии разработки", - говорится в документе для потенциальных инвесторов. 

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Представители Shell и Jefferies отказались от комментариев.

Shell приобрела Savion в 2021 году по инициативе бывшего генерального директора Бена ван Бердена, который намеревался развивать рынок низкоуглеродной энергетики. 

Однако в январе 2023 г. нефтегазовую компанию возглавил Ваэль Саван, который пообещал изменить курс компании и сосредоточиться на наиболее прибыльных видах бизнеса, в которые не вписывается владение солнечными активами.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что британская нефтегазовая компания Shell сократит около 15% работников в своем подразделении по низкоуглеродным решениям и сократит водородный бизнес в рамках стремления генерального директора Ваэля Савана увеличить прибыль.

Shell энергетика
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