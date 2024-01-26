ВАКС не разрешил национализировать сеть АЗС Shell

Высший антикоррупционный суд отказал Министерству юстиции во взыскании в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

О решении ВАКС сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"Пока аргументов суда не знаем. Полное решение надеюсь получить в ближайшее время. Из объявленного в заседании - ВАКС отказал во взыскании доли в ООО "Альянс Холдинг"", - написала она на фейсбук-странице в пятницу.

Богатых добавила, что решением ВАКС не удовлетворена, а Минюст будет готовить апелляцию.

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В то же время, по ее словам, ВАКС удовлетворил иск о взыскании 100% доли в капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина".

Напоминаем:

Министерство юстиции Украины в октябре 2023 года подало в ВАКС иск о взыскании в доход государства активов подсанкционного российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова (является владельцем ОАО "Независимая нефтегазовая компания" и бывшим первым вице-президентом, заместителем председателя правления, членом совета директоров ПАО "НК "Роснефть").

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В исковом заявлении содержится требование о взыскании в доход государства определенных активов компаний Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ООО "Альянс Холдинг", ООО "Инвест-Регион", Eatongate Holdings Limited, ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", ООО "Рентойл", ООО "Альянс-Украина", ООО "Альянс Ойл Украина".

В частности, "Альянс Холдинг" управляет сетью автозаправочных станций (АЗС) Shell в Украине. Cicerone Holding принадлежит 100% "Альянс Холдинг".

СП Shell и российской группы "Альянс" Муссы Бажаева по управлению сетью АЗС на территории Украины начало работу в августе 2007 года.

Shell в СП принадлежала доля в 51%, "Альянсу" - 49%. "Альянс" передал в СП около 150 АЗС, а Shell внесла денежные средства, лицензии и бренд.

В 2014 году стало известно, что Худайнатов выкупил у Бажаева его нефтяные активы. В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, в октябре 2022 года - под санкции Украины.

Сейчас сеть АЗС Shell насчитывает 132 станции в 20 областях Украины.