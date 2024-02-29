Shell продає чверть активів підрозділу сонячної енергетики

Транснаціональна нафтогазова компанія Shell продовжує скорочувати свої проєкти у галузі відновлюваної енергетики (ВІЕ) - продає 25% активів підрозділу Savion, який займається сонячною енергетикою.

Про це повідомив гендиректор Shell В. Савана, передає Reuters.

Зазначається, що компанія має намір зосередитись на більш прибуткових проєктах, якими є стабільний видобуток нафти та збільшення виробництва природного газу.

"Інвестиційний банк Jefferies організує продаж до 10,6 гігавата (ГВт) активів з виробництва й зберігання сонячної енергії, що перебувають у стадії розробки", — зазначено в документі для потенційних інвесторів.

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Представники Shell та Jefferies відмовилися від коментарів.

Shell придбала Savion у 2021 році з ініціативи колишнього генерального директора Бена ван Бердена, який мав намір розвивати ринок низьковуглецевої енергетики.

Однак у січні 2023 р. нафтогазову компанію очолив Ваель Саван, який пообіцяв змінити курс компанії і зосередитися на найбільш прибуткових видах бізнесу, в які не вписується володіння сонячними активами.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що британська нафтогазова компанія Shell скоротить близько 15% працівників у своєму підрозділі з низьковуглецевих рішень та скоротить водневий бізнес у рамках прагнення генерального директора Ваеля Савана збільшити прибутки.