Shell скоротить 15% штату підрозділу низьковуглецевих рішень

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Британська нафтогазова компанія Shell скоротить близько 15% працівників у своєму підрозділі з низьковуглецевих рішень та скоротить водневий бізнес у рамках прагнення генерального директора Ваеля Савана збільшити прибутки.

Про це повідомляє Reuters.

Скорочення персоналу та організаційні зміни відбулися після того, як Саван, який очолив компанію в січні, пообіцяв змінити стратегію переходу на енергетику Shell, щоб зосередитися на найприбутковішому відновлюваному джерелі енергії та низьковуглецевому бізнесі, стабільному видобутку нафти та збільшенні видобутку газу.

Речник компанії зазначив, що Shell скоротить 200 робочих місць у 2024 році та перегляне ще 130 посад у рамках заходів щодо скорочення штату працівників підрозділу. Деякі з цих ролей будуть інтегровані в інші частини Shell.

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"Ми трансформуємо наш бізнес із низьковуглецевими рішеннями (LCS), щоб посилити його роботу в наших основних сферах діяльності з низьким вмістом вуглецю, таких як транспорт і промисловість", — заявили в компанії.

Операції LCS включають водневий та інші підприємства, які шукають декарбонізації транспортного та промислового секторів, але не включають бізнес відновлюваної енергії.

Як повідомили джерела в компанії, минулого тижня менеджери Shell провели кілька зустрічей з підрозділом LCS, на яких було оголошено про скорочення робочих місць і організаційні зміни.

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Нагадуємо:

Двоє співробітників Shell опублікували відкритий лист до гендиректора Ваеля Савана, у якому закликали не скорочувати інвестиції у відновлювальні джерела енергії.