Shell в конце 2023 года рекордно увеличила доходы от продажи СПГ - Reuters

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В четвертом квартале 2023 года транснациональная нефтегазовая компания Shell заработала на торговле природным газом 2,4 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В четвертом квартале сумма заработка на СПГ в 2,4 млрд долл составляет ⅓ от общих заработков компании, источники Reuters сообщают, что прибыль от природного газа за 4 квартал 2023 года была одной из крупнейших за всю историю компании.

Источники объясняют большую прибыль от газа высоким спросом перед зимним периодом.

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В своем отчете компания Shell не акцентировала внимание на распределении заработков по сферам, зато отчиталась об общих заработках в 7,2 млрд долл.

Прибыль, полученная от СПГ, подчеркивает важность газа в ее портфеле.

По данным компании, в 2023 году на долю Shell приходилось почти 17% мирового объема торговли СПГ, который составлял 404 миллиона метрических тонн.

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Напомним:

Британская нефтяная компания Shell приостановила все поставки через Красное море на неопределенный срок после того, как удары США и Великобритании по йеменским повстанцам-хуситам вызвали опасения относительно дальнейшей эскалации.

В ноябре 2023 года нефтегазовая компания Shell обратилась в лондонский суд с иском и требует от Greenpeace компенсации из-за многодневной акции протеста на судне Boskalis.