Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ

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Британская нефтяная компания Shell приостановила все поставки через Красное море на неопределенный срок после того, как удары США и Великобритании по йеменским повстанцам-хуситам вызвали опасения относительно дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим решением.

Около 12% общей мировой морской торговли нефтью проходит через Красное море.

По словам представителей судоходства, в прошлом месяце танкер, зафрахтованный компанией Shell для перевозки индийского реактивного топлива, был атакован беспилотником в Красном море и преследуемый лодками хуситов.

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Shell отказалась комментировать приостановление транзита и атаку.

Однако на прошлой неделе компания сделала шаг, чтобы прекратить все переправы из-за опасений, что успешная атака может спровоцировать масштабный разлив в регионе, а также создать риски для безопасности экипажей на кораблях.

Таким образом Shell присоединяется к другим мировым грузоотправителям в решении избегать Красного моря, включая другие энергетические компании.

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Напоминаем:

Катар приостановил отправку танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) через Баб-эль-Мандебский пролив после того, как авиаудары коалиции во главе с США по объектам хуситов в Йемене повысили риски на жизненно важном морском пути.

Компания по перевозке грузов Maersk во второй раз приостановила судоходство через Красное море и Суэцкий канал "до дальнейшего уведомления", поскольку продолжает проверку безопасности после нападения на одно из ее судов из-за роста количества атак на транзитные суда.

Руководитель судоходного гиганта AP Møller-Maersk Винсент Клерк предупредил, что на восстановление важного торгового маршрута через Красное море могут уйти месяцы, что грозит экономическим и инфляционным ударом по мировой экономике, компаниям и потребителям.