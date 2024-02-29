Движение поездов на синей ветке метро должны восстановить летом - Кличко

Ремонтные работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" идут по графику. Движение поездов на шести станциях должны восстановить уже летом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Ранее, подрядчик, который проводит ремонт аварийного участка синей ветки киевского метрополитена, заявил, что планирует завершить работу только осенью этого года.

"Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" идут по графику. Поэтому движение поездов должны восстановить уже летом", — сообщил Кличко.

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Он также опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро.

Напомним:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

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Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.