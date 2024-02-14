В Харькове из-за постоянных ракетных ударов начал протекать потолок станции метро "Спортивная"

ФОТО: харьковский метрополитен

В Харькове на станции метро "Спортивная" произошло протекание потолка из-за многочисленных ракетных попаданий россиян. На станции начали длительные ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции.

На прошлой неделе сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протечек, и на сегодняшний день работы продолжаются. Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров.

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Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" до станции "Метростроителей" закрыт для пользования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Экономическая правда

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