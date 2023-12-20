Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА

Критичної транспортної ситуації на станціях Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену немає, руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" вдалося запобігти.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, повідомляє пресслужба Київської держміськадміністрації.

"Вдалося запобігти загрозі руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська". Наразі загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які будуть демонтовані для проведення відповідних робіт", - наголосив Кандибор.

За його словами, в місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" було пробурено свердловини для проведення геологічних досліджень. Протягом двох тижнів будуть готові результати. Найближчим часом також будуть з’ясовані обсяги та види робіт, які виконуватимуться на цій ділянці. Завершити роботи та відновити рух планується протягом шести місяців.

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За попередніми висновками, під час будівництва тунелю було допущено технічні помилки. Принаймні вже через три місяці після відкриття станцій між "Деміївською" та "Либідською" відбулася теча води з виносом піску.

"Після цього фахівці метрополітену проводили постійну роботу з герметизації та догляду за щілинами. У листопаді 2023 року з’явилися значні течі з виносом породи через щілини, тобто відбувся прогрес тріщин. Департамент залучив Державний НДІ будівельних конструкцій для з’ясування причин виникнення ситуації та отримав висновки про те, що є загроза руйнування тунелю", - зазначив Кандибор.

Також він наголосив, що немає і загрози людському життю, жодна станція не затоплена,

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"Станції метрополітену на цій ділянці не були закриті жодного дня. З 8 до 12 грудня вони працювали як укриття, в цей період було призупинено рух на шести станціях "синьої" гілки метрополітену. З 13 грудня було організовано двосторонній рух двома коліями між станціями "Теремки"-"Либідська"", - зазначив Кандибор.

Наразі поїзди не курсують тільки між станціями метро "Либідська" та "Деміївська.

Чиновник додав, що між станціями, на яких організовано двосторонній рух двома коліями, пасажиропотік людей становить орієнтовно 10 000 людей у будні дні та орієнтовно 4 500-5 000 людей у вихідні.

Водночас для зручності пасажирів додатково організовано рух наземного транспорту, що дублює шість станцій "синьої" гілки метрополітену. Зокрема, на маршрутах №2-М і №43-К працюють 74 автобуси та 20 тролейбусів. Крім того, курсує тимчасовий автобусний маршрут №60, який сполучає станції метро "Либідська" та "Деміївська".

Нагадуємо:

8 грудня відбулася Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було ухвалено рішення про зупинення руху поїздів на аварійній ділянці.

Також перекрито праву смугу проїжджої частини з бульв. Миколи Міхновського до просп. Валерія Лобановського.