Синю гілку метро у Києві не встигнуть поремонтувати за 6 місяців, як обіцяв Кличко

Ремонт аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують завершити восени цього року.

Про це повідомив CEO холдингу MS Capital, до якого входить компанія Autostrada, яка проводить ці роботи, Максим Шкіль.

"На даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю", - додав Шкіль.

Наразі проводиться буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован.

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Бізнесмен додав, що для робіт задіяні 30 одиниць техніки.

"Відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" плануємо завершити восени 2024. Працюємо на об’єкті 24/7", - резюмував Шкіль.

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Нагадуємо:

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

У грудні в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.