Более 232 миллионов пассажиров воспользовались киевским метро в 2023 году

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В 2023 году общие перевозки пассажиров в метрополитене Киева составили более 232 млн человек, что на 70 млн человек больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что традиционно больше всего поездок совершают пассажиры Святошинско-Броварской (красной) линии. За ней Оболонско-Теремковская (синяя) линия, наименее загруженной остается Сырецко-Печерская (зеленая) линия.

Всего в 2023 году перевозки пассажиров в столичной подземке составили более 232 миллионов. В 2022 году - 162 миллиона.

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В 2017 году пассажиропоток метро составил 498 млн человек, в 2018 году - 496 млн, в 2019 году - 495,3 млн, в 2020 году - 279,5 млн (почти всю весну метрополитен не работал из-за карантина), в 2021 году - 319,3 млн.

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Напомним:

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В Киевском метрополитене считают, что обоснованный тариф на проезд превысил 30 грн.

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.

Ремонт аварийного участка синей ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируют завершить осенью этого года.