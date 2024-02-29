Рух поїздів на синій гілці метро мають відновити влітку - Кличко

Ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Рух поїздів на шести станціях мають відновити вже влітку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку", – повідомив Кличко.

Він також спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

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Нагадаємо:

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі київського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

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У грудні в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.