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Кабмин планирует в этом году возобновить "большую приватизацию" и продать 300 объектов "малой приватизации"

Пятница, 16 февраля 2024, 17:03 - Экономическая правда

Правительство планирует в рамках "малой приватизации" продать 300 объектов, а также возобновить "большую приватизацию" в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Продолжим реформу корпоратизации. В рамках "малой приватизации" планируем продажу не менее 300 объектов. Также планируем восстановить "большую приватизацию", - заявил он. 

Кроме того, в бюджете заложен 1 миллиард гривен на расширение сети индустриальных парков.

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Напомним: 

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в 2023 году принесла в бюджеты разных уровней более 3,3 миллиарда гривен.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2024 года провел 31 приватизационный аукцион, на которых было реализовано государственных активов на 534 миллиона гривен.

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Экономическая правда

Кабмин приватизация Шмыгаль
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