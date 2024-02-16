Кабмин планирует в этом году возобновить "большую приватизацию" и продать 300 объектов "малой приватизации"

Правительство планирует в рамках "малой приватизации" продать 300 объектов, а также возобновить "большую приватизацию" в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Продолжим реформу корпоратизации. В рамках "малой приватизации" планируем продажу не менее 300 объектов. Также планируем восстановить "большую приватизацию", - заявил он.

Кроме того, в бюджете заложен 1 миллиард гривен на расширение сети индустриальных парков.

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Напомним:

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в 2023 году принесла в бюджеты разных уровней более 3,3 миллиарда гривен.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2024 года провел 31 приватизационный аукцион, на которых было реализовано государственных активов на 534 миллиона гривен.

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Экономическая правда