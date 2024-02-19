Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине

фото: Telegram Шмыгаля

Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине - соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины, отметил Шмыгаль.

"Также обсудили дальнейшую либерализацию торговли между нашими государствами. Предложил министру Сайто проработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций", - написал он.

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Кроме этого премьер пообщался с министром финансов Японии Шуничи Сузуки о продолжении бюджетной поддержки и поблагодарил за намерение выделить в этом году 4,5 млрд долларов финансовой помощи.

"На полях Конференции в Токио провел также встречу с министром иностранных дел Японии Йоко Камикава. Наша общая задача - привлечь Россию к ответственности и заставить платить. Обсудили конфискацию замороженных российских активов", - добавил он.

По его словам, он отметил необходимость включения России в черный список FATF и принятия мер для избежания признания псевдовыборов на оккупированных РФ украинских территориях.

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Напомним:

В первые месяцы 2024 года Япония стала крупнейшим донором финансовой поддержки для Украины. Всего в первом квартале ожидается, что помощь достигнет около 2,2 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил японский бизнес стать частью украинского экономического чуда.

Экономическая правда