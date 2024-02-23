Платежная система "Мир", банки и прочее: США ввели санкции против РФ ко второй годовщине великой войны

США ввели экспортные ограничения против 93 компаний (63 из них - из России), в частности, против российских банков "Авангард", СПБ Банк, "Быстробанк", "Морской банк" и оператора российской платежной системы "Мир".

Об этом говорится на сайте Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

Под ограничения, в частности, попала российская "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператор российской платежной системы "Мир".

США также внесли в санкционные списки ряд российских банков - "Авангард", СПБ Банк, Быстробанк, Морской банк, банк "Международный финансовый клуб", Датабанк, банк "Региональный кредит", Челиндбанк, Ростфинанс банк и Модульбанк.

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Под санкции также попала российская компания "Финансовые информационные системы" (FIS).

Также санкции накладываются на производителя автомобилей Aurus (автомобильная компания из Татарстана, которая производит автомобили представительского и высшего класса) - лимузины Aurus использует российский диктатор Владимир Путин.

Кроме этого, ограничения вводятся, в частности, против следующих компаний:

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"Мечел" - крупнейший производитель стали в России;

ПИК - крупнейший российский застройщик объектов жилой недвижимости и ее основной акционер Сергей Гордеев;

СУЭК - крупнейшая в России угольная энергетическая компания;

"Трансконтейнер" - один из крупнейших российских перевозчиков флота контейнеров;

Трубная металлургическая компания;

Росгеология;

"Южуралзолото" и его основной акционер Константин Струков;

"Алмазювелирэкспорт",

"Тульский оружейный завод" - ВПК,

"Русхимальянс",

судостроительный комплекс "Звезда" - предприятие ВПК,

Конструкторское бюро "Сухого" - производитель истребителей "Су",

"Уралтрансмаш".

Также в списке восемь компаний - из Китая, 16 - из Турции, четыре - из ОАЭ, две - из Кыргызстана, по одной - из Индии и Южной Кореи.

Среди физлиц в санкционный список в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального попали заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Боярынев (который получил новое звание от Путина через три дня после смерти Навального) и начальник управления ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе Игорь Ракитин.

Также под санкции попал Вадим Калинин, который является руководителем исправительной колонии ИК-3, где непосредственно удерживали Навального.

Напомним:

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Экономическая правда