Платіжна система "Мір", банки та інше: США ввели санкції проти РФ до другої річниці великої війни

США запровадили експортні обмеження проти 93 компаній (63 з них - з Росії), зокрема, проти російських банків "Авангард", СПБ Банк, "Бистробанк", "Морський банк" та оператора російської платіжної системи "Мір".

Про це йдеться на сайті Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC).

Під обмеження, зокрема, потрапила російська "Національна система платіжних карт" (НСПК) - оператор російської платіжної системи "Мір".

США також внесли до санкційних списків низку російських банків - "Авангард", СПБ Банк, Бистробанк, Морський банк, банк "Міжнародний фінансовий клуб", Датабанк, банк "Регіональний кредит", Челиндбанк, Ростфінанс банк і Модульбанк.

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Під санкції також потрапила російська компанія "Фінансові інформаційні системи" (FIS).

Також санкції накладаються на виробника автомобілів Aurus (автомобільна компанія з Татарстану, яка виробляє автомобілі представницького та вищого класу) - лімузини Aurus використовує російський диктатор Владімір Путін.

Крім цього, обмеження вводяться, зокрема, проти наступних компаній:

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"Мечел" - найбільший виробник сталі в Росії;

ПІК - найбільший російський забудовник об'єктів житлової нерухомості та її основний акціонер Сергій Гордєєв;

СУЕК - найбільша в Росії вугільна енергетична компанія;

"Трансконтейнер" - один з найбільших російських перевізників флоту контейнерів;

Трубна металургійна компанія;

Росгеологія;

"Южуралзолото" і його основний акціонер Костянтин Струков;

"Алмазювелірекспорт",

"Тульський збройовий завод" - ВПК,

"Русхимальянс",

суднобудівний комплекс "Звезда" - підприємство ВПК,

Конструкторське бюро "Сухого" - виробник винищувачів "Су",

"Уралтрансмаш".

Також у списку вісім компаній - із Китаю, 16 - із Туреччини, чотири - з ОАЕ, дві - з Киргизстану, по одній - з Індії та Південної Кореї.

Серед фізосіб до списку санкцій у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Алєксєя Навального потрапили заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Бояринєв (який отримав нове звання від Путіна через три дні після смерті Навального) та начальник управління ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Ігор Ракітін.

Також під санкції потрапив Вадим Калінін, який є керівником виправної колонії ІК-3, де безпосередньо утримували Навального.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Економічна правда