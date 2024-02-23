Индивидуальные списки и усиление экспортных ограничений: ЕС принял 13-й пакет санкции против России

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Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Попавшие в список физические и юридические лица имеют отношение, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в РФ, депортации и укрывательстве украинских детей.

В целом ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются более чем на 2000 физических и юридических лиц.



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Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, запрещающий им въезд или транзит через территорию ЕС.

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в перечень тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подпадают под более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения и тех, которые помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

"Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах – Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия", – говорится в пресс-релизе.

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Кроме этого, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.

Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.

Напомним:

21 февраля постоянные представители ЕС дали согласие на принятие 13-го пакета санкций против России, который должен был быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину.