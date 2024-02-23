Несмотря на санкции Россия заработала миллиард евро от покупки топлива Евросоюзом

Несмотря на масштабные санкции на российскую нефть, ЕС в прошлом году пополнил военную казну России на 1 миллиард евро путем закупок топлива.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на исследование Global Witness.

Согласно анализу организации Global Witness на основе данных о поставках Kpler, в 2023 году ЕС закупил около 35 миллионов баррелей очищенного топлива (преимущественно дизельного), которое по меньшей мере частично происходит из России.

Эти покупки стали возможными благодаря большой и уже известной лазейке: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать российскую нефть, если она сначала перерабатывается на топливо в других местах. Результатом является постоянный поток российского топлива в ЕС через такие места, как Индия и Турция.

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Сумма в 1 миллиард евро эквивалентна стоимости около 60 000 иранских дронов Shahed, которые Москва часто использует для бомбардировки украинских городов, пишет издание.

Напомним:

Россия входит в третий год войны с Украиной с беспрецедентным количеством денег. Все благодаря рекордным продажам сырой нефти в Индию в прошлом году, которые достигли 37 миллиардов долларов США.

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