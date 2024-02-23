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Рада поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Пятница, 23 февраля 2024, 16:25 - Алексей Павлыш
 
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10265 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Законопроект предусматривает, что украинцы, которые будут путешествовать по странам ЕС, смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не платить дополнительных средств за услуги роуминга в течение 4 месяцев.

"Так же европейские путешественники будут пользоваться домашними тарифами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот законопроект является шагом к евроинтеграции и созданию единого цифрового рынка с ЕС.

В Минцифры добавили, что ожидают принятия законопроекта народными депутатами в целом.

Экономическая правда

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Рада законодательство связь ЕС
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