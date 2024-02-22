Рада отменила запрет на прибыль для поставщиков ВСУ

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10454 о включении прибыли предприятий, которые работают на обеспечение потребностей безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 259 народных депутатов.

Железняк добавил, что законопроект решает проблему, когда Государственная аудиторская служба (ГАСУ) считала прибыли оборонных предприятий как государственные убытки.

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Закон вступит в силу после подписания президентом и официальной публикации.

"Сегодняшнее решение - важный результат наших встреч с бизнесом относительно давления на них со стороны силовых структур и препятствования эффективной работе.

Министерство экономики открыто к диалогу с бизнесом, потому что только вместе мы можем найти эффективные решения", - прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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Принятый законопроект предусматривает, в частности что:

в случае приобретения товаров, работ и услуг для нужд безопасности и обороны по неконкурентной процедуре или без проведения процедуры закупок, уровень прибыли не может превышать предельного уровня прибыли, установленного правительством.

для случаев, где уровень прибыли Правительством не был установлен, цена должна была определяться в соответствии с предложением исполнителя с учетом прибыли такого исполнителя.

"Вышеупомянутые нормы применяются ко всем госконтрактам по оборонным закупкам, заключенным по неконкурентной процедуре или без процедуры за все время действия военного положения.

То есть закон имеет ретроспективное направление, что позволит правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда