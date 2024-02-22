Рада приняла законопроект о Комиссии ценных бумаг и реформу рынка капиталов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5865 о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов.

Об этом сообщил в Telegram нардеп, первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, документ в целом поддержали 279 нардепов.

По словам Железняка, от этого документа в частности от этого документа зависит то, получит ли Украина от Всемирного банка финансирование на 1,4 миллиарда долларов.

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В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта - построение на украинских рынках капитала и организованных товарных рынках эффективной системы регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.

В частности, предлагается:

повысить институциональную способность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширить ее полномочия, закрепить в законодательстве гарантии независимости НКЦБФР;

усовершенствовать законодательные нормы относительно международного сотрудничества НКЦБФР;

построить эффективную систему надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков по принципам IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам);

внедрить механизмы предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и прочее;

определить ответственность за нарушение законодательства на рынках капитала.

По словам главы НКЦБФР Руслана Магомедова, присоединение к принципам IOSCO даст возможности обмена информацией и приобщения к "цивилизованному миру, где нас будут воспринимать как субъекта, а не как объект".

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По его словам, принятие закона может сделать комиссию "гибкой и по-настоящему современной".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подчинена президенту и подотчетна Верховной Раде. В ее составе - председатель и шесть членов, которых назначают и увольняют по указу президента.

Экономическая правда