В мобильной сети телекоммуникационного гиганта США AT&T произошел сбой

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В сети одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США AT&T утром 22 февраля произошел массовый сбой, десятки тысяч пользователей мобильных телефонов сообщили о перебоях со связью.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что на сайте Downdetector.com, который отслеживает перебои в работе сети, появились сообщения об отсутствии связи или сигнала после 9 часов утра по Гринвичу. Компания AT&T заявила, что некоторые ее клиенты испытывали перебои в работе беспроводной связи, но в настоящее время три четверти сети восстановлены.

Другие операторы, включая Verizon и T-Mobile, сообщили BBC, что их сети работают в обычном режиме.

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Однако по словам операторов клиенты AT&T, вероятно, имели проблемы с регистрацией после неудачных попыток связаться с пользователями другого провайдера.

По данным Downdetector, количество жалоб от клиентов AT&T достигло чуть более 74 тыс, причем больше всего на юге и востоке страны.

Кроме того, небольшой оператор мобильной связи Cricket Wireless также подтвердил перебои в работе сети в своем заявлении: "Мы срочно работаем над тем, чтобы восстановить обслуживание клиентов".

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"Ни одна из компаний пока не объяснила причину перебоев, но обе призвали пользоваться Wi-Fi до восстановления связи. Клиенты UScellular и Consumer Cellular, двух других небольших операторов, также сообщали о проблемах", - говорится в сообщении.

В целом жалобы касаются проблем со звонками, текстовыми сообщениями и доступом к Интернету, причем большинство сообщений указывают на отсутствие услуг или сигнала.

Добавляется, что больше всего отключений наблюдается в крупных населенных пунктах, включая Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон и Атланту.

Экономическая правда.