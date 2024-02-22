Австрийский регулятор проверяет контроль за отмыванием денег в Raiffeisen Bank

Getty Images

Австрийский финансовый регулятор Financial Market Authority проверяет Raiffeisen Bank International в связи с неудачами в борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор изучает платежи с участием трех клиентов, совершенные между 2017 и 2020 годами, в рамках расследования, которое может привести к штрафам.

Австрийский регулятор считает, что банк "не полностью выполнил свои административные обязательства".

Реклама:

Австрийская проверка касается платежей с участием России и данных, выявленных Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Cyprus Confidential.

Cyprus Confidential - глобальное расследование на базе утечки 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа.

Представитель банка заявил, что банк был проинформирован о выводах регулятора в январе и что он обжалует любое наказание, хотя ни одно из них еще не было вынесено.

Реклама:

Проверка регулятором происходит на фоне продолжения следствия против Raiffeisen Bank International санкционного органа США, Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Банк предоставил обновленную информацию относительно американского расследования, отметив, что нарушение санкций США может привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами.

Читайте также: Кредитные каникулы мобилизованным и сотни миллионов евро на войну Путина: почему "Райффайзен" до сих пор в России

Напомним:

В феврале сообщалось, что Украина отказалась окончательно изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть РФ.

17 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции временно изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) все еще не вышла с рынка России, после 2 лет войны и обещаний покинуть российский рынок

Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в РФ.