Акции Nvidia стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит: опередили Tesla

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Акции производителя чипов Nvidia заменили Tesla и стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит.

Об этом пишет Reuters.

"Nvidia, которая стала третьей по капитализации компанией США, становится все популярнее среди инвесторов, которые делают ставку на развитие искусственного интеллекта", - пишет агентство.

При этом значительное представительство Nvidia в повседневной торговле акциями может сделать инвесторов более уязвимыми, если рост доходов производителя чипов не оправдает высоких ожиданий инвесторов и нарушит ралли на Уолл-стрит, которое подпитывалось эйфорией в отношении ИИ, добавляет издание.

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Квартальный отчет Nvidia в среду станет одним из самых ожидаемых событий недели на Уолл-стрит.

Некоторые аналитики считают, что что что угодно, кроме разгромного отчета, может развернуть ралли, благодаря которому акции Nvidia взлетели на 47% в 2024 году.

"Акции Nvidia на сумму около 30 млрд долл переходили из рук в руки в среднем ежедневно в течение последних 30 сессий, опередив производителя электромобилей Tesla, который за тот же период зарабатывал в среднем 22 млрд долл в день", - пишет также агентство.

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По данным LSEG, ТеѕІа доминировала на ежедневных торгах акциями в США с 2020 года.

Напомним:

Nvidia обогнала материнскую компанию Google - Alphabet - и стала третьей самой дорогой компанией США сразу после того, как накануне обогнала Amazon.

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Экономическая правда