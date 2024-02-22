У мобільній мережі телекомунікаційного гіганта США AT&T стався збій

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В мережі однієї з найбільших телекомунікаційних компаній США AT&T вранці 22 лютого стався масовий збій, десятки тисяч користувачів мобільних телефонів повідомили про перебої зі звʼязком.

Про це пише BBC.

Зазначається, що на сайті Downdetector.com, який відстежує перебої в роботі мережі, з'явилися повідомлення про відсутність зв'язку або сигналу після 9 години ранку за Гринвічем. Компанія AT&T заявила, що деякі її клієнти відчували перебої в роботі бездротового зв'язку, але на цей час три чверті мережі відновлено.

Інші оператори, включаючи Verizon і T-Mobile, повідомили BBC, що їхні мережі працюють у звичайному режимі.

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Однак за словами операторів клієнти AT&T, ймовірно, мали проблеми з реєстрацією після невдалих спроб зв'язатися з користувачами іншого провайдера.

За даними Downdetector, кількість скарг від клієнтів AT&T сягнула трохи більш 74 тис, причому найбільше на півдні та сході країни.

Крім того, невеликий оператор мобільного зв'язку Cricket Wireless також підтвердив перебої в роботі мережі в своїй заяві: "Ми терміново працюємо над тим, щоб відновити обслуговування клієнтів".

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"Жодна з компаній поки що не пояснила причину перебоїв, але обидві закликали користуватися Wi-Fi до відновлення зв'язку. Клієнти UScellular і Consumer Cellular, двох інших невеликих операторів, також повідомляли про проблеми", – йдеться в повідомленні.

Загалом скарги стосуються проблем із дзвінками, текстовими повідомленнями та доступом до Інтернету, причому більшість повідомлень вказують на відсутність послуг або сигналу.

Додається, що найбільше відключень спостерігається у великих населених пунктах, включаючи Лос-Анджелес, Чикаго, Х'юстон і Атланту.

Економічна правда.