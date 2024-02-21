Apple Vision Pro попадают в Россию почти с двойной наценкой

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Крупнейшая российская сеть бытовой электроники "М.Видео-Эльдорадо" продает Apple Vision Pro в своих магазинах почти в два раза дороже розничной цены в США в 3,5 тыс долл.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что Apple прекратила экспорт своей продукции в РФ почти два года назад в сети "М.Видео-Эльдорадо" продается новая гарнитура компании Vision Pro с 256 ГБ памяти за 6 276 долл. Кроме того, посетители магазинов могут лично испытать новинку и узнать о ее возможностях в шести городах РФ, включая два магазина в Москве.

Другой посредник, re:Store, предлагает Vision Pro за почти такую же цену, как и "М.Видео-Эльдорадо".

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Издание отмечает, что россияне ответили на отток иностранных брендов небольшим импортом и онлайн-продавцами, которые помогают поддерживать поток товаров, особенно потребительских товаров, которые не подпадают под санкции.

Напомним:

Ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro компании Apple стимулирует рынок перепродажи, на котором цена устройства значительно превышает начальную стоимость в 3500 долларов.

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Apple в июне на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro.

Из-за сложности конструкции устройства Apple была вынуждена существенно сократить планы по производству гарнитуры дополненной реальности Vision Pro