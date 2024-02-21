Apple Vision Pro потрапляють до Росії майже з подвійною націнкою 

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Найбільша російська мережа побутової електроніки "М.Відео-Ельдорадо" продає Apple Vision Pro у своїх магазинах майже двічі дорожче від роздрібної ціни у США у 3,5 тис дол.

Про це повідомляє Reuters.

Попри те, що Apple припинила експорт своєї продукції до РФ майже два роки тому у мережі "М.Відео-Ельдорадо" продається нова гарнітура компанії Vision Pro з 256 ГБ пам’яті за 6 276 дол. Крім того, відвідувачі магазинів можуть особисто випробувати новинку та дізнатися про її можливості у шести містах РФ, включно з двома магазинами в Москві.

Інший посередник, re:Store, пропонує Vision Pro за майже таку ж саму ціну, як і "М.Відео-Ельдорадо".

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Видання зазначає, що росіяни відповіли на відплив іноземних брендів невеликим імпортом і онлайн-продавцями, які допомагають підтримувати потік товарів, особливо споживчих товарів, які не підпадають під санкції.

Нагадаємо:

Обмежений випуск гарнітури Vision Pro компанії Apple стимулює ринок перепродажу, на якому ціна пристрою значно перевищує початкову вартість в 3500 доларів.

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Apple у червні на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro.

Через складність конструкції пристрою Apple була змушена суттєво скоротити плани з виробництва гарнітури доповненої реальності Vision Pro