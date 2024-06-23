Apple и Meta обсудили партнерство в области ИИ - WSJ

Getty Images

Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции модели генеративного ИИ компании Meta Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают, компания Apple, которая опоздала с разработкой генеративного ИИ, разработала собственные небольшие модели искусственного интеллекта, но объявила, что обратится к партнерам для выполнения более сложных или специфических задач. Когда в начале этого месяца на Всемирной конференции для разработчиков Apple Intelligence был представлен новый продукт, первым партнером компании был объявлен ChatGPT от OpenAI.

"Мы хотели начать с лучшего. ChatGPT является лучшим выбором для наших пользователей на сегодняшний день", - сказал руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги. Он также сказал, что Apple хочет интегрировать Gemini от Google.

Реклама:

Если Apple заключит соглашения с партнерами за пределами OpenAI, то, по словам представителей компании, клиенты смогут выбирать, какие внешние модели ИИ они хотят использовать в дополнение к внутренним системам Apple.

Обсуждения с Meta подчеркивают маловероятные альянсы, которые формируются между крупными технологическими компаниями в эпоху искусственного интеллекта. Технология OpenAI будет встроена в устройства Microsoft и Apple. И сделка между Apple и Meta была бы примечательной, учитывая, насколько сильно эти две компании расходились во мнениях по поводу других новых технологических вопросов.

Обсуждения еще не завершены и могут сорваться. Хотя соглашения с Apple помогут компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, получить массовое распространение своих продуктов, неясно, насколько это будет финансово выгодным.

Реклама:

Напомним:

Еврокомиссия намерена предъявить обвинения компании Apple за подавление конкуренции в ее магазине мобильных приложений - это первый случай, когда регуляторы ЕС использовали новые цифровые правила против крупных технологических компаний.

Экономическая правда