Apple останавливает свой сервис рассрочки через год после запуска

Apple прекращает действие услуги "купить сейчас, заплатить позже" чуть больше чем через год после запуска.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что на сайте Apple появилось сообщение об остановке выдачи новых кредитов для Apple Pay Later, но это не повлияет на уже открытые кредиты.

Услуга под названием Apple Pay Later позволяла клиентам разделять покупки на сумму от 50 до 1000 долларов на четыре платежа в течение шести недель без процентов и комиссий.

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Компания заявила, что планирует предложить людям возможность подавать заявки на получение кредитов от других компаний по принципу "купи сейчас, заплати позже", когда они рассчитываются с помощью Apple Pay, платежной системы компании.

Сообщается, что компания также добавит сканируемый код, который поможет покупателям использовать Apple Pay в Интернете.

Напомним:

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Еврокомиссия намерена предъявить обвинения компании Apple за подавление конкуренции в ее магазине мобильных приложений - это первый случай, когда регуляторы ЕС использовали новые цифровые правила против крупных технологических компаний.

Инвесторы Apple Inc. наконец получили дорожную карту того, как компания будет использовать искусственный интеллект - и они отреагировали на это, подтолкнув акции к лучшей неделе с 2021 года.